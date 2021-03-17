Бамако, , 02:32 — REGNUM Радикальные исламистские боевики напали на военнослужащих армии Мали, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что террористы напали на военных в регионе Гао. В результате нападения погибли 11 военнослужащих, еще 14 получили ранения. Также 11 военных пропали без вести. Отмечается, что ответным огнем уничтожено семь боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля боевики атаковали малийских военных в городе Бандиагара. В результате нападения погибли восемь военнослужащих, еще девять получили ранения.

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