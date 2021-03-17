Курган, , 02:21 — REGNUM В Курганской области продление действия льготных ставок по ипотеке после 1 июля 2021 года даст возможность развиться строительному рынку. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков.

«У нас пока на строительном рынке спрос не настолько сильно «греет» рынок, чтобы завершать льготные программы. Повышенного спроса не наблюдается. Потенциал для его роста есть. И вместе с этим показатели по стройке очень хорошие — мы в 2020 году перевыполнили план Минстроя России и ввели на 7% больше жилья, чем годом ранее», — пояснил необходимость продления льготной ипотеки в Зауралье Вадим Шумков.

По мнению губернатора Курганской области, из-за низких доходов населения в ряде регионов России нужно стремиться к понижению процентной ставки до 3%.

«И нужно добиться того, чтобы это был не льготный уровень ставки, а нормальный», — подытожил Шумков.

Напомним, льготные ставки по ипотечным кредитам в 6,5% в России были введены весной 2020 года как антикризисная мера в период ковидных ограничений. Разницу между 6,5%, которые платят заёмщики, и рыночной ставкой банкам возмещает государство. Программа действует до июля 29 021 года.