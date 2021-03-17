Пекин, , 02:10 — REGNUM Отрасль гражданской авиации Китая ожидает восстановления пассажиропотока примерно до 90% от доэпидемического уровня в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Объем грузов и почтовых отправлений, перевозимых воздушным транспортом, также, как ожидается, восстановится до доэпидемического уровня, заявили в Управлении гражданской авиации Китая (CAAC), призвав приложить усилия, чтобы помочь авиационным компаниям сократить убытки и увеличить прибыль.

По последним данным CAAC, в феврале гражданская авиация страны обслужила около 23,95 млн пассажирских рейсов, что на 187,1% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце объем перевозок авиагрузов и почты увеличился на 54,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 459 тыс. тонн.

Рассматривая COVID-19 как самую большую неопределенность, стоящую перед отраслью гражданской авиации, регулятор заявил, что продолжит осуществлять снижение налогов и сборов, а также благоприятную кредитную политику для дальнейшего ускорения восстановления.

В 2020 году гражданская авиация Китая обслужила 420 млн пассажирских рейсов, что составляет 63,3% от показателя 2019 года.