Сараево, , 09:36 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по 16 марта заявил, что высоко ценит участие Турции в реализации проекта строительства автомагистрали, которая соединит Белград и Сараево. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

По его словам, Турция согласилась кредитовать проект и предоставила деньги, а основными подрядчиками являются турецкие компании.

«Это обычная практика, когда у вас есть такого рода межгосударственные соглашения. Это соглашение призвано обеспечить сотрудничество компаний из Турции, Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Турция присутствует в нашем регионе и исторически, но в последнее время экономически, гораздо больше в Сербии, чем в Боснии и Герцеговине. Реальные инвестиции всегда приветствуются в стране», — указал Додик.

Он отметил, что Турция хорошо осведомлена о внутренних проблемах в Боснии и Герцеговине.

«Мы прежде всего хотим, чтобы боснийцы, сербы и хорваты провели переговоры и достигли согласия на основе Дейтонского соглашения без вмешательства высокого представителя ООН. Если так не получится, то тогда можно говорить об альтернативах. Было бы безумием затевать какую-либо войну. Турция очень хорошо знает ситуацию. Мы не можем скрывать, что они симпатизируют боснийцам, но они хотят показать, что выступают за сотрудничество всей страны», — подчеркнул Додик.