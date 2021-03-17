Пекин, , 02:03 — REGNUM Китай увеличит объем услуг, предоставляемых семейными врачами по контракту, что позволит им выписывать долгосрочные рецепты пожилым людям и инвалидам, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

Медицинские организации первичного звена и семейные врачи должны играть свою роль в профилактике близорукости среди детей, заявили в министерстве в рамках недавней конференции по развитию медицины на низовом уровне.

Комиссия также пообещала содействовать повышению способности семейных врачей диагностировать и лечить распространенные заболевания, а также их способности выявлять инфекционные заболевания и бороться с ними.

Медицинские работники начального уровня получат усиленную подготовку по профилактике и борьбе с хроническими заболеваниями, такими как гипертония и диабет, добавили в ведомстве.

В прошлом году Китай организовал почти 430 тыс. бригад семейных врачей, которые отвечают за предоставление медицинских услуг, включая профилактику заболеваний, лечение распространенных заболеваний и реабилитационную терапию.