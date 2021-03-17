Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Опубликован трейлер ситуационной комедии Rutherford Falls, над созданием которой работает известный продюсер и сценарист Майкл Шур. Ролик был выложен 16 марта на YouTube-канале потокового сервиса Peacock.

Зрителям показали некоторые сцены из сериала, действие которого будет происходить в небольшом городке США, находящемся около границы индейской резервации. Согласно сюжету, герои Эда Хелмса и Яны Шмидинг являются лучшими друзьями. Их мир «переворачивается с ног на голову», когда персонаж Хелмса начинает бороться против перемещения местного исторического монумента.

Зрители знают Майкла Шура как создателя сериалов «Офис», «В лучшем мире», «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9−9» и других шоу. Потоковый сервис Peacock начнёт показывать Rutherford Falls 22 апреля 2021 года.

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