Москва, , 01:55 — REGNUM В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции зафиксировали скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, который передавал сообщение в Центр управления полётами, частицы скопились в одном из предполагаемых мест утечки. Однако подтвердить потерю воздуха через него может только дальнейшее исследование с помощью микроскопа, объяснил космонавт.

Рыжиков добавил, что в других местах такого скопления на наблюдалось.

Напомним, утечку воздуха на МКС зафиксировали осенью 2019 года. Тогда экипаж идентифицировал вероятное место утечки при помощи пакетика чая, который двигался в невесомости к предполагаемой трещине. Заделать её удалось в марте 2021 года. Однако позже космонавты сообщили о другой утечке и трёх возможных местах, через которые происходит потеря воздуха.

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