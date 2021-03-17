Лиссабон, , 01:53 — REGNUM Жителям Португалии, привитым британской вакциной AstraZeneca против коронавирусной инфекции, следует не беспокоиться, заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста в ходе пресс-конференции.

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«Людям необходимо понять, что происходит: приостановка вакцинации лишь временная. Всемирная организация здравоохранения изучает имеющиеся данные, Европейское медицинское агентство прокомментирует ситуацию к концу недели», — заявил он.

По словам Косты, безопасность препарата уже научно доказана. Он отметил, что ожидает введения второй дозы препарата.

«Как человек, которому ввели первую дозу, призываю вас сохранять спокойствие и уверенность», — добавил глава португальского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Португалии приостановили использование британской вакцины против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca. Соответствующее решение власти приняли после выявления случаев побочной реакции на препарат.

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