Дамаск, , 01:53 — REGNUM Большинство ракет, выпущенных военно-воздушными силами Израиля по территории Сирии, уничтожено сирийскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), 17 марта сообщает агентство SANA.

Атака велась со стороны оккупированных Голанских высот. Ее целью стали позиции армии и объекты к югу от Дамаска. Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал и был нанесен только материальный урон.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что за последние полтора года израильские военные атаковали по меньшей мере десять иранских судов.

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