Пекин, , 01:53 — REGNUM Полиция осуществила профилактику или пресекла более 6,17 млн случаев домашнего насилия с момента вступления в силу закона по борьбе с домашним насилием в 2016 оду, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Полиция помогла выступить в качестве посредника и разрешить более 8,25 млн семейных ссор, заявил пресс-секретарь министерства Чжан Мин во время пресс-конференции в Пекние.

Чжан отметил, что быстрое реагирование, надлежащее расследование и соразмерные ситуации действия гарантированы гражданам, когда они просят о помощи в ситуации семейного насилия или когда попираются права женщин и детей.

По словам Чжана, министерство проведет детальное исследование недавнего предложения о сборе данных по соответствующим экстренным вызовам, что потребует усилий правоохранительных органов.

Чжан добавил, что в этой связи будут приняты соответствующие меры для предотвращения и сокращения масштабов насилия в семье в максимально возможной степени.