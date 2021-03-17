Сараево, , 02:04 — REGNUM На внеочередном заседании правительства Федерации Боснии и Герцеговины единогласно было принято решение о том, что первая партия вакцины «Спутник V» будет приобретена компанией Medimpex из Вогошче. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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Компания Medimpex гарантирует, что с момента подписания контракта в течение следующих трех дней она получит 100 000 доз вакцины «Спутник V», а оставшаяся часть будет доставлена в течение следующих 2−3 недель. Оплата также будет проходить постепенно, и первый платеж будет произведен после доставки первой партии, которая будет доставлена в Боснию и Герцеговину непосредственно из Москвы.

Medimpex также обязуется предоставить Федерации в общей сложности 500 000 доз по цене от 14,31 евро, в которую были включены комиссионные посредников (договор был подписан с агентом, уполномоченным российским инвестиционным фондом), а также комиссии организаций и транспортные расходы.

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