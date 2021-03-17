Санкт-Петербург, , 01:44 — REGNUM Несмотря на постепенное стихание второй волны эпидемии коронавируса в Петербурге, вероятность нового подъема заболеваемости специалистами оценивается как высокая. Об этом говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, например, во вторник, 16 марта, количество пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью в Петербурге, составило 979 человек. В то время как неделю назад, 9 марта, таких обращений было всего 285. Таким образом, рост составил более 243% (в 3,4 раза).

Кроме того, 16 марта, по сравнению со вторником предыдущей недели (9 марта), возросло суточное количество госпитализаций — 253 против 191 случая — рост более чем на 32%. В то же время количество активно больных продолжает снижаться (минус 14% за те же числа), что говорит о продолжении тренда на стихание второй волны.

«Количество активно больных, новых случаев заболевания и госпитализаций все еще остается высоким. Вероятность нового роста заболеваемости также расценивается как высокая», — сделали вывод в Межведомственном координационном совете.

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За 15 марта в Петербурге зафиксировано 916 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 382 434 случая заражения. От COVID-19 в Петербурге скончались 11 743 человека. Выздоровели 331 126 человек.

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