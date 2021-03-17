Белград, , 01:56 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody’s 16 марта повысило кредитный рейтинг Сербии с Ba3 до Ba2 при наличии стабильных перспектив для дальнейшего прогресса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Основными факторами, которые способствовали повышению кредитного рейтинга Сербии стали устойчивость сербской экономики к последствиям, вызванным пандемией коронавируса, стабильный уровень среднесрочного роста, а также ожидания того, что меры фискальной консолидации правительства Сербии продолжат превышать средний показатель по группе стран с кредитным рейтингом Bа.

Министр финансов Сербии Синиша Мали отметил, что Сербия является одной из немногих стран в мире, которой удалось в условиях пандемии добиться роста, а не снижения кредитного рейтинга.

По оценкам агентства, средний темп роста в Сербии за 2018−2019 годы составил 4,4%, а увеличение ВВП в 2020 году достигло всего одного процента, что значительно лучше, чем во всех странах в кредитном рейтинге Ba.