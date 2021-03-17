Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Microsoft вскоре может представить гарнитуру виртуальной реальности для Xbox Series X или добавить в ПО консоли функцию поддержки VR-устройств. Об этом 16 марта сообщил портал IGN Italy.

Корреспондент издания Джованни Маррелли, пытаясь подключить наушники к Xbox Series X, увидел окно с уведомлением об ошибке, в котором присутствовало упоминание о VR-гарнитуре. Журналист отметил, что увидел там и другую информацию, имеющую отношение к устройствам виртуальной реальности.

Он сделал вывод, что Microsoft сейчас разрабатывает какую-то систему совместимости с VR-гарнитурами, однако пока сложно сказать, о чём именно идёт речь.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1371670663409324032

Стоит отметить, что Xbox в отличие от PlayStation и Nintendo пока не реализовывала проекты, связанные с гарнитурами виртуальной реальности. Компания 16 марта 2021 года представила новую беспроводную аудиогарнитуру Xbox Wireless Headset.

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