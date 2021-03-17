Тегеран, , 01:40 — REGNUM Не менее трех человек погибли в ходе массовых мероприятий на празднике Чахаршанбе-Сури в Иране, сообщает иранское студенческое новостное агентство со ссылкой на главу экстренных служб.

Сообщается, что массовые мероприятия проводились вопреки запрету властей на собрания людей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Всего в ходе праздника погибли три человека, еще 1030 получили травмы различной степени тяжести. При этом 80 из них были госпитализированы с тяжелыми травмами, еще 342 получили повреждения глаз.

Напомним, Чахаршанбе-Сури является древним иранским праздником огня, символизирующий приход весны. Жители Ирана отмечают праздник, разжигая костры и прыгая через них.