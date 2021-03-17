Красноярск, , 01:39 — REGNUM В Красноярском крае прошли учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) по предотвращению разведывательной операции условного противника и уничтожению нарушителя воздушного пространства по целеуказанию с самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Авиационные средства условного противника, которые в рамках учений проводили разведку районов дислокации военных объектов ЦВО, были обнаружены и опознаны авиарадаром А-50 с помощью радиотехнического комплекса «Шмель».

"Экипажи Миг-31БМ, находящиеся на боевом дежурстве, получили целеуказание на поражение одиночных целей, выполнили наведение, электронные пуски управляемых ракет «воздух-воздух» и условного уничтожили авиацию «противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт ДРЛО АК А-50 находился в воздухе более пяти часов и выполнил около 30 наведений перехватчиков МиГ-31БМ на воздушные цели, маневрировавшие на малой высоте на расстоянии около 400 километров от объектов.

Всего в учениях в Сибири было задействовано одиннадцать единиц авиационной техники. В их числе — истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12.

Как сообщало ИА REGNUM, десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ проводят военные учения на полигоне «Опук» в Крыму.

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