Сургут, Югра, , 01:36 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) до 2023 года будут построены по концессии четыре школы с универсальной безбарьерной средой. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

Школы появятся в 5А, 30А, 34 и 38 микрорайонах города. Каждая из них рассчитана на 1 500 учащихся. Ввод трёх школ запланирован до декабря 2022 года, в 38-м микрорайоне — в июле 2023 года.

Глава региона поручила властям Сургута детально прописать дорожные карты строительства школ от проекта до сдачи в эксплуатацию и установить контрольные точки исполнения.