Тегеран, , 01:35 — REGNUM Обогащение урана с использованием усовершенствованных центрифуг IR-4 начали иранские специалисты на подземном заводе в городе Натанзе в центре Ирана. Об этом 16 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Работы стартовали 15 марта. Для обогащения применяют каскад из 174 центрифуг. При этом Иран планирует запустить и второй каскад улучшенных центрифуг.

Кроме того, в распоряжении иранских специалистов уже имеются 5060 центрифуг IR-1, распределенным по 30 каскадам, а также 522 центрифуги IR-2m, размещенные на трех каскадах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта иранский президент Хасан Рухани заявил, Иран вернется к переговорам по своей ядерной программе при условии отмены санкций США.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран заявил о готовности вернуться к выполнению СВПД, но с условием