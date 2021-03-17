Любляна, , 01:36 — REGNUM Хотя Словения временно приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca 15 марта, мнение словенских вирусологов не изменилось. Эта вакцина — безопасна, отметила 16 марта на пресс-конференции главный вирусолог Словении Бояна Беович, член правительственной экспертной команды по коронавирусу.

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По ее словам, частота возникновения сгустков крови у привитых людей не превышает число появления этого осложнения у населения в целом, нет никакой информации о причинно-следственной связи вакцинации с этим осложнением, поэтому эксперты в Словении по-прежнему считают, что вакцина AstraZeneca безопасна.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВТО) также высказала мнение о том, что нет необходимости приостанавливать вакцинацию, и что вакцина британско-шведской компании — эффективна и безопасна, по последним научным сведениям.

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