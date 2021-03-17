Тегеран, , 09:58 — REGNUM 16 марта в Университете медицинских наук Бакияталлы в присутствии командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) был представлен новый отечественный набор для быстрого тестирования COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В Университете медицинских наук Бакияталлы в присутствии главнокомандующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами был представлен новый местный набор для быстрого тестирования COVID-19. Сообщается, что этот набор способен диагностировать и обнаруживать наличие коронавирусной инфекции за 10 минут.

Генерал-майор Салами высоко оценил усилия КСИР в борьбе с COVID-19 с начала пандемии. Далее он отметил, что благодаря усилиям в сдерживании пандемии Университет медицинских наук Бакияталлы призван стать самым результативным ВУЗом в стране.

Командующий далее призвал сотрудников университета приложить все усилия для получения знаний в области медицинских наук.