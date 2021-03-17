Пекин, , 01:30 — REGNUM Полиция Китая схватила более 34 тыс. подозреваемых в рамках 19 тыс. дел, связанных с преступлениями в области продуктов питания в прошлом году в рамках кампании, начавшейся еще в мае, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Денежная стоимость указанных дел составила 16,3 млрд юаней (около $2,51 млрд), сообщили в министерстве, добавив, что более 9500 криминальных притонов было уничтожено и раскрыто 3100 банд.

Министерство запустила операцию «Куньлунь-2020» в мае прошлого года с целью побороть преступления в сфере безопасности продуктов питания, прав интеллектуальной собственности и так далее.

За время операции полиция также раскрыла более 4600 дел и задержала более 10 тыс. подозреваемых в подрыве продуктовой безопасности. Помимо этого, около 8600 случаев, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, было разрешено.