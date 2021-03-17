Тегеран, , 10:48 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Говорун» объявлен победителем Киотоского международного студенческого кинофестиваля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 марта.

12-минутный короткометражный фильм режиссера Мехршада Ранджбара рассказывает историю старой женщины, которая на протяжении многих лет заботилась о больном муже. В актерский состав короткометражного фильма вошли Марьям Нурафкан и Аббас Джалаллу.

«Говорун» ранее получил приз за лучший фильм на Международном кинофестивале в Тиране (Албания) в 2020 году.

Киотский международный студенческий кинофестиваль является крупнейшим в Японии кинособытием, проводимым студентами университетов в Киото. Фестиваль демонстрирует работы студентов со всего мира и предоставляет возможность открыть новые горизонты для молодых талантов.

Фестиваль проводится в Киото каждую весну, при этом студенты университетов отвечают за полноценную организацию данного мероприятия.