Тегеран, , 10:53 — REGNUM 16 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил готовность страны провести переговоры со всеми региональными соседями, подчеркнув, что внерегиональным государствами нет необходимости строить планы будущего Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана выступил с некоторыми замечаниями в ходе форума под названием «Тегеранский диалог». Заявив, что деструктивные действия США в регионе не ограничиваются военной интервенцией, Зариф отметил, что американская экономическая война против иранской нации повлекла за собой множество последствий, в том числе проблемы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Далее он подчеркнул: «Иран готов вести переговоры со всеми соседями, при этом нет никакой необходимости в том, чтобы внерегиональные страны определяли будущее нашего региона».

«Региональные страны нуждаются в диалоге, чтобы разрешить разногласия и жить в мирной обстановке», — заключил высокопоставленный дипломат.