Тегеран, , 10:59 — REGNUM 16 марта представители Южной Кореи и Ирана провели видеоконференцию по поводу использования активов Тегерана, замороженных в рамках санкций США, для расширения двусторонней гуманитарной торговли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сообщается, что заседание рабочей группы двух стран состоялось в связи с санкциями США, препятствующими освобождению замороженных иранских активов в Южной Корее.

На заседании представители Тегерана и Сеула обсудили пути расширения торговли посредством гуманитарных товаров, включая лекарства, медицинское оборудование и машины скорой помощи. Кроме того, стороны рассмотрели существующие трудности в усилиях по укреплению такого сотрудничества.

По итогам последних заседаний рабочей группы Южная Корея заявила, что экспортировала около 20 гуманитарных товаров, включая вакцины против гриппа и измерители уровня сахара в крови.

По данным Иранской торговой палаты, сумма финансовых активов, хранящихся в двух южнокорейских банках, составляет 8,5 миллиардов долларов.