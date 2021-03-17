Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 марта посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди на встрече с главой Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зейданом обсудил развитие двусторонних связей, включая сотрудничество в судебной сфере и содействие заключенным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский посол также обсудил с Зейданом текущие судебные вопросы между двумя странами и выразил благодарность за координацию мероприятий в ходе недавнего официального визита главы судебной власти Ирана в Ирак.

Среди тем, обсуждавшихся на встрече, были амнистия некоторых иранских граждан в Ираке, а также передача осужденных по судебным делам в Иран.

Зейдан, со своей стороны, заявил, что недавний официальный визит главы судебной власти Ирана в Ирак был направлен на укрепление отношений между двумя странами, и призвал иранских чиновников издать директивы, необходимые для дальнейшего сотрудничества с соответствующими ведомствами и министерством юстиции Ирака.

Напомним, что ранее 8 февраля глава судебной системы Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Ирак с официальным визитом во главе высокопоставленной судебной делегации для обсуждения путей расширения двусторонних связей.