Тегеран, , 10:19 — REGNUM 16 марта между Ираном и Китаем подписан меморандум о взаимопонимании по переводу и публикации китайских и иранских классических произведений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Национальным издательством Китайской Народной Республики (КНР) и Организацией исламской культуры и коммуникаций Ирана.

Согласно меморандуму, обе стороны договорились о совместном переводе и издании 50 классических произведений двух государств в течение пяти лет с целью сблизить народы Ирана и Китая, а также обеспечить их духовной и культурной продукцией.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Ираном. Это событие имеет первостепенное значение для укрепления культурных и человеческих обменов и открывает новую главу в отношениях двух стран.