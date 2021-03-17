Тегеран, , 08:12 — REGNUM 16 марта начальник международной полиции Ирана бригадный генерал Хади Ширази заявил на встрече с послом Швейцарии в Тегеране, что полицейская дипломатия и научно-образовательный обмен в этой области между двумя странами должны расширяться. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Ширази коснулся различных аспектов полицейской дипломатии и международной полицейской деятельности Ирана, при этом заявив, что ускорение выполнения требований иранских граждан за рубежом, особенно тех, кто проживает в государствах-членах Интерпола, имеет большое значение для Исламской Республики Иран.

Он призвал следить за вопросами общего характера между Ираном и Швейцарией, включая незаконную торговлю медицинским оборудованием, продовольствием, контрафактной продукцией, уголовные дела и эффективное решение проблем скрывающихся преступников, в частности в сфере организованной преступности.

Предлагая расширять двусторонние контакты между официальными лицами обеих стран, Ширази объяснил цели и задачи Международной полиции Ирана и предложения по улучшению взаимодействия.

Посол Швейцарии в Тегеране Маркус Лейтнер, в свою очередь, заявил, что готов создавать возможности и устранять препятствия для достижения поставленных целей.