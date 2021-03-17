Пекин, , 01:23 — REGNUM Число вновь идентифицированных наркоманов возрастом до 35 лет в Китае упало на 31,5% в годовом исчислении в 2020 году, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Полиция раскрыла 64 тыс. преступлений, связанных с наркотиками в 2020 году, что на 23% меньше, чем годом ранее. В их рамках было арестовано 92 тыс. человек и изъято более 55 тон наркотиков, сообщили в министерстве.

Всего 427 тыс. наркоманов было вовлечено в указанные случаев, что на 31% ниже в годовом исчислении. Почти 3 млн бывших наркоманов в течение трех лет не испытывали рецидивов, отметили в ведомстве.

Кроме того, подавляющее большинство китайцев удовлетворены усилиями, предпринимаемыми властями в деле борьбы с распространением наркотиков. Уровень удовлетворенности приближается к 97%, если верить данным исследования Национального бюро статистики КНР.