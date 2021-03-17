Тегеран, , 08:36 — REGNUM 16 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна находится в состоянии экономической войны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Генеральной ассамблеи Центрального банка Ирана, президент заявил, что условия страны должны быть разделены на две фазы, отличающие последние три года от предыдущих.

Он отметил, что Иран находился в относительно нормальных условиях до 2018 года, когда США ввели односторонние санкции в отношении этой страны. По словам Рухани, в те годы иранское правительство установило беспрецедентные рекорды экономического роста, а также сдерживания инфляции и безработицы.

Он подчеркнул, что в отдельные годы правительству даже удавалось регистрировать незначительный уровень инфляции. Рухани сообщил, что создание более 700 000 рабочих мест за один сезон способствовало дальнейшему росту экономики страны. По словам президента, Иран даже зарегистрировал самый высокий в мире экономический рост в 2016—2017 годах.

«Впоследствии Иран вступил в экономическую войну, когда Дональд Трамп занял пост в Белом доме в 2016 году и в нарушение всех международных принципов и обязательств внезапно вышел из многостороннего соглашения (СВПД) и ввел жесткие санкции против Исламской Республики», — заключил Рухани.