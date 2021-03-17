Тегеран, , 09:43 — REGNUM В Иране стартовала первая фаза клинических испытаний иранской вакцины Fakhra против COVID-19, названной в честь погибшего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта.

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Организация оборонных инноваций и исследований при департаменте министерства обороны Ирана, ранее возглавляемом доктором Мохсеном Фахризаде, разработала вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19).

Руководитель проекта разработки вакцины доктор Карими рассказал на церемонии, что усилия по подготовке вакцины начались с производства тест-наборов COVID-19 и портативных лабораторий третьего уровня.

Он отметил, что исследования и разработки вакцины начались в декабре 2019 года. Кроме того, были собраны 35 000 образцов вируса, из которых было выделено и культивировано 30 образцов для создания исходных отечественной вакцины. Затем были проведены тесты на идентификацию вируса, и окончательная вакцина вступила в фазу пробного производства в июне 2020 года.

По словам Карими, вакцина продвинулась далеко вперед, в частности в испытаниях на животных. По итогам испытаний вакцина была передана Иранскому управлению по контролю за продуктами и лекарствами, которое после некоторых модификаций лицензировало вакцину для перехода к клиническим испытаниям.