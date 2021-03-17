Тегеран, , 09:34 — REGNUM 15 марта посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи подчеркнул, что страдания сирийского народа больше не могут и не должны продолжаться. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта.

В заявлении, зачитанном перед членами Совета Безопасности ООН на тему «Ближний Восток: Сирия — политическое измерение», иранский дипломат отметил, что за последние десять лет сирийский народ сильно пострадал от конфликта, который также имел неблагоприятные последствия для мира, безопасности и стабильности всего региона. «Это не может и не должно продолжаться бесконечно», — подчеркнул он.

«В 10-ю годовщину начала сирийского конфликта необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец боевым действиям. В этом контексте ряд ключевых принципов имеет первостепенное значение и должен соблюдаться всеми в полной мере, эффективно и добросовестно», — сообщил Раванчи.

По словам постпреда, кризис не имеет военного решения и поэтому должен быть урегулирован мирным путем в полном соответствии с международным правом, в частности принципами, закрепленными в Уставе ООН.