Пекин, , 01:15 — REGNUM Количество случаев торговли детьми значительно сократилось в Китае благодаря предпринятым усилиям со стороны органов общественно безопасности, сообщили 15 марта в Министерстве общественной безопасности КНР.

Преступления, связанным с кражей или похищением детей сократились в количестве до примерно 20 в год, и все они были своевременно раскрыты, сообщили в министерстве во время пресс-конференции.

Органы общественной безопасности по все стране строго расследуют случаи торговли детьми, сообщили в министерстве, добавив, что рабочий механизм, специализирующийся на расследовании таких случаев, работает с 2009 года.

Национальная платформа информирования о пропавших детях была создана в мае 2016 года. К марту 2021 года почти 5000 единиц соответствующей информации было опубликовано, при чем 98% пропавших детей было найдено.

В министерстве добавили, что база банных ДНК похищенных детей была создана в 2009 году. Она помогла определенному числу детей воссоединиться со своими семьями.