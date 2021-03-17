Подгорица, , 01:13 — REGNUM Первой и важной целью нынешнего правительства Черногории является ускорение процесса европейской интеграции, заявил 16 марта министр экономического развития Иаков Милатович, который встретился с послом Словацкой Республики в Черногории Борисом Ганделем. Он добавил, что правительство противостоит коррупции, и в основном его действия направлены на экономическое развитие, улучшения государственного управления и правосудия. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Милатович отметил, что Черногория и Словакия культивируют хорошие двусторонние отношения, а также имеют общие евроатлантические и европейские ценности.

Он ознакомил посла с мерами, которые правительство Черногории принимает, чтобы восстановить туризм и подготовиться к предстоящему туристическому сезону.

В этой связи он подчеркнул продолжающийся процесс вакцинации и выразил надежду, что к началу сезона эпидемиологическая ситуация в стране наладится, чтобы сделать Черногорию безопасным местом для отдыха. Кроме того, уже началось продвижение Черногории в странах ЕС, а также в России, жители которой, по его словам, признаны традиционными гостями этой страны.