Белград, , 01:06 — REGNUM Власти Сербии приняли решение ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба сербского правительства.

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Сообщается, что с 17 марта в стране закроются предприятия. Разрешено будет работать лишь продуктовым магазинам, аптекам и автозаправкам. Новые ограничения будут действовать до 22 марта. Затем правительство Сербии примет решение, продлевать ли их.

За прошедшие сутки в Сербии выявили 5201 случай заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране выросло до 526 112. От осложнений COVID-19 в Сербии умерли 4778 человек.