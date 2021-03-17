Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Версия игры Wreckfest для консоли Xbox Series X получила масштабное обновление. Об этом 17 марта сообщил портал Jalopnik.

Главным изменением стало то, что на консоли нового поколения Microsoft Wreckfest получила поддержку 60 FPS (частоты кадров в секунду), кроме того, игровой турнир Woodland Dash получил мартовское обновление и новый автомобиль. Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Разработкой Wreckfest занимается студия Bugbear Entertainment, в качестве издателя выступает THQ Nordic. Игра представляет собой гоночный симулятор на выживание, создатели позиционируют её как духовного преемника серии FlatOut.

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