Москва, , 01:00 — REGNUM На фундаментальные космические исследования в России к июлю 2020 года выделили на 13% меньше средств, чем предусмотрено Федеральной космической программой (ФКП) на 2016−2025 годы. Об этом говорится в приложении к отчету о работе Счётной палаты РФ в 2020 году.

В надзорном ведомстве заключили, что показатель свидетельствует о сокращении финансирования в рамках названной программы.

«По состоянию на июль 2020 года общее сокращение финансирования раздела III «Космические средства для фундаментальных космических исследований и технологических исследований» ФКП по сравнению с первоначальной редакцией составило 12,8%», — отметили аудиторы.

Напомним, о сокращении финансирования исследований по Федеральной космической программе летом 2020 года сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, ФКП была урезана на 150 млрд рублей.

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