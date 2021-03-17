Подгорица, , 01:03 — REGNUM Демократическая партия социалистов осталась очень довольна результатами выборов в Никшиче, которые стали первым крупным поражением политики президента Сербии Александа Вучича, заявил 16 марта вечером вице-председатель правящей Демократической партии социалистов Черногории Ефто Еракович в эфире телеканала RTCG.

Он отметил, что Сербия открыто вмешивалась в выборы в Никшиче финансово, логистически, а также через различных людей, которые находятся в розыске.

«Действительно атмосфера, которая больше похожа на ситуацию, которая, как мы думали, осталась далеко позади нас в девяностых годах, повторилась на выборах в 21 веке», — подчеркнул Еракович.

Он добавил, что влияние политики Вучича в регионе слабое, добавив, что вопрос заключается в том, почему Запад до сих пор не обратил внимание на то, что происходит в Никшиче.

«Сербия использует свои вассальные партии, Демократический фронт в Черногории, только для того, чтобы дестабилизировать регион», — сказал Еракович.

Напомним, во втором по величине городе Черногории — Никшиче — силы оппозиции на выборах в местный парламент 15 марта одержали победу над правящей партией Демократической партии социалистов Черногории. Блок «Европейская команда Никшича» во главе с правящей партией получил 40,4% голосов избирателей, но будет иметь лишь 18 мандатов. В то же время оппозиционные силы, представленные коалициями «За будущее Никшича» (25,9%), «Мир — наша нация» (23,2%), «Черным по белому» (4,5%) и «Народное движение» (3,3%) вместе заполучили 23 депутатских места из 41 в администрации муниципалитета.