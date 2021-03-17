Вашингтон, , 00:55 — REGNUM После релиза очередного обновления многопользовательской игры Call of Duty: Warzone были заблокированы учётные записи многих геймеров. О начале новой «волны блокировок» 16 марта объявила на своей Twitter-странице студия Raven Software.

Разработчики пояснили, что они также обновили модуль защиты от читеров (игровых мошенников), намекнув, что поклонники игры могут ожидать появления других новостей. Издание Comicbook обратило внимание, что многие комментаторы отнеслись к публикация Raven Software скептически.

Некоторые из них выразили опасение по поводу того, что борьба с читерами, основанная на блокировках, не решит проблему. По их мнению, это может быть лишь временным решением, а чем действительно нужно заняться разработчикам, так это созданием античит-системы, которая будет действительно работать в режиме реального времени.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1371885092390440960

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер заметил в Call of Duty: Warzone неонацистский символ, имеющий отношение к одному националистическому украинскому батальону. Поклонник игры обнаружил его в наборе анимированных эмблем Chimera Pack.

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