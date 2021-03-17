Белград, , 01:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 марта встретился с послом Китайской Народной Республики Чэнь Бо, с которым он обсудил предстоящий визит министра обороны Китая, продолжение процесса вакцинации и строительство нового завода по производству вакцины от коронавируса китайской компании Синофарм в Сербии, а также динамику работ по инфраструктурным проектам, которые осуществляют китайские компании. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Вучич снова поблагодарил Китай и президента Си Цзиньпина за огромную солидарность и помощь во время пандемии, «благодаря чему граждане Сербии одними из первых в мире получили качественную защиту от этой опасной болезни».

В этом контексте собеседники уделили особое внимание проекту строительства нового завода по производству вакцины китайской компании Синофарм в Сербии, что позволит Белграду обеспечить регулярную поставку прививок и защиту здоровья населения страны, а также государств региона в долгосрочной перспективе.

Вучич и посол Чень Бо договорились, что этот завод будет построен в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами в области технологий производства вакцин, что поставит Сербию в ряды тех стран, которые также могут быть конкурентоспособными в этой области на чрезвычайно конкурентном мировом рынке.