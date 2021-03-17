Москва, , 00:48 — REGNUM Производители товарного бензина в России к середине марта 2021 года создали запасы топлива в объёме 1,55 млн тонн, что соответствует 97% от плана, предусмотренного поручением правительства РФ. Об этом говорится в комментарии Минэнерго России к отчёту Счетной палаты.

План предусматривает увеличение запасов бензина до 1,6 млн тонн к маю текущего года с целью недопущения нового роста цен на топливо.

«С начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года», — отметили в министерстве.

Там добавили, что к июню показатель достигнет 1,8 млн тонн, и что поручение правительства нефтяники выполняют добросовестно.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что в 2021 году в России не ожидается резких перепадов цен на бензин в 2021 году, а их рост не превысит годовой инфляции, которая официально прогнозируется правительством на уровне 3,7%.

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