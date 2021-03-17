Багдад, , 00:41 — REGNUM В Ираке за минувшие сутки выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Ираке подтвердили 768 352 случая заражения новым коронавирусом. Также за 16 марта в республике скончались еще 39 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Ираке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 13 827 человек.

При этом представитель иракского минздрава Саиф аль-Бадр заявил, что пандемия находится под контролем, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID-19. По его словам, власти республики смогли не допустить масштабного распространения инфекции в стране.