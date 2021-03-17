Анкара, , 00:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком 16 марта прокомментировал ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

На вопросы журналистов о том, как события в Восточном Средиземноморье могут повлиять на дипломатические отношения между Турцией и Египтом, и на просьбу прокомментировать совместные военные учения Греции и Саудовской Аравии, Эрдоган ответил: «В первую очередь решимость Турции в разрешении ситуации в Восточном Средиземноморье сохраняется. Мы не можем идти на уступки по этому вопросу. Что касается Египта, то, конечно, я не думаю, что египетский народ будет противостоять нам в этот момент. Народ Египта не пойдет нам наперекор. Шаги, предпринятые сейчас, на самом деле являются временными, мне кажется, что это проявление неточности. В контексте совместных учений Саудовской Аравии с Грецией важно помнить, что в настоящее время Эр-Рияд заинтересован в приобретении турецких беспилотников. Поэтому неясно, кому эти учения принесут выгоду, а кого оставят ни с чем».

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.