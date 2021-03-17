Париж, , 00:39 — REGNUM Во Франции собираются возродить программу бесплатного питания в школах. Об этом во время поездки в школу в Валь-д'Уазе во вторник, 16 марта, министр национального образования Жан-Мишель Бланке рассказал каналу LCI.

«У голодного брюха нет уха».

Жан-Мишель Бланке «Особенно важно для детей … получить солидный завтрак, чтобы успешно провести день».

Данная программа, объявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году, первоначально касалась исключительно «приоритетных территорий», к которым относятся изолированные районы или районы с наибольшей концентрацией социальных проблем. По словам государственного секретаря по начальному образованию Натали Элима, «неравенство в еде, приводит к неравенству в обучении». Правительство хочет расширить количество школ, которые будут участвовать в программе. Теперь бесплатные завтраки будут предоставлять на основании индикатора социального позиционирования (IPS), который измеряет социальное положение учащихся.

«Мы сможем охватить больше сельских или сиротских школ … Мы хотим иметь возможность ежедневно предлагать завтрак учащимся школ, которые находятся в нищете», — говорится в заявлении правительства. Бюджет данной программы пока что установлен на уровне €12 млн в год, но возможно, он будет увеличен до €46 млн.