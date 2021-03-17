Москва, , 00:30 — REGNUM Российские медики в 2020 году недополучили более 330,6 млн рублей за борьбу с эпидемией и оказание помощи пациентам с COVID-19, однако часть этой суммы — 251,2 млн рублей была выплачена им после проведения контрольных мероприятий. Об этом говорится в материалах Счётной палаты России.

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«Нарушение сроков осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам выявлены в 19 субъектах РФ», — следует из отчёта надзорного ведомства.

В нём говорится также, что выплата стимулирующих надбавок на первом этапе была связана с трудностями применения нормативных правовых актов. В частности, на местах не могли однозначно определять категории лиц, которые относятся к группе риска заражения коронавирусом, размер выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время, а также периодичности их осуществления.

По результатам проведения контрольных мероприятий в декабре 2020 года коллегия Счётной палаты и Федеральное медико-биологическое агентство России направили представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Информационные письма и рекомендации направлены также президенту России, Минздраву РФ и руководству российских регионов.

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