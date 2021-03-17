Белград, , 00:16 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович после встречи с венгерским коллегой Питером Сиярто 16 марта заявил, что отношения Сербии и Венгрии находятся на самом высоком уровне за всю историю, что является результатом участившихся переговоров между чиновниками двух государств и близких отношений президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Селакович и Сиярто подписали протокол о сотрудничестве, и глава сербского МИД сообщил, что они подписали три очень важных договора в рамках меморандума о сотрудничестве.

Меморандум и протоколы предусматривают то, что Сербия и Венгрия на взаимной основе в тех странах, где одно из двух государств не имеет своего дипломатического или консульского представительства, имеют право использовать помещения посольства, принадлежащее Белграду или Будапешту.

Селакович сообщил, что сербское посольство может использоваться венграми в Лусаке, а сербские дипломаты могут воспользоваться помещениями посольства Венгрии на Мальте, а также в Чили.

«Важно отметить, что отношения двух государств действительно были дружественными. Эти три протокола, которые мы подписали сегодня, представляют собой фактическое стратегическое партнерство, потому что, общее здание посольства и консульства — это признак максимального доверия. Между Венгрией и Сербией было сформированы доверительные отношения, добрососедские связи. Я могу уверено сказать, что мы два братских народа», — подчеркнул глава МИД Сербии.