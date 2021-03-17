17 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности WhatsApp

Артур Савин, , 08:24 — REGNUM Уведомления, которые стали появляться у пользователей в приложении WhatsApp, о новых правилах пользования и политике конфиденциальности, где в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет лишена полной функциональности приложения, вызвали реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

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«Можно подумать, все предыдущие правила читали», — пишет Anna A.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство WhatsApp делает большую ошибку, в результате которой приложение потеряет множество пользователей по всему миру.

«Ой, ну и чёрт бы с ним. Они всё равно потеряют большинство клиентов», — считает Anastasia K.

Некоторые комментаторы отметили, что те условия, которые навязывает руководство WhatsApp, уже давно принимаются при использовании другими сервисами Facebook.

«В чем сенсация? Фейсбук, инстаграм — там и так есть все ваши данные. Ну, добавится ещё вацап? Что от этого поменяется?» — задаётся вопросом Владимир П.

Нашлись и те, кто поделился тем, что уже давно не пользуется WhatsApp и перешёл на альтернативные мессенджеры.

«Я давно вышла. Сейчас Telegram не хуже!» — поделилась своим мнением Natalia B.

Напомним, 15 марта в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.