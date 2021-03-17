Анкара, , 00:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком 16 марта заявил, что после этой встречи Турция отправит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Эрдоган также выразил соболезнования тем, кто скончался от коронавируса в Боснии и Герцеговине.

«Мы восхищены силой воли, проявленной президиумом вашего государства в борьбе с эпидемией. Мы поддерживали Боснию и Герцеговину с самого начала эпидемии, понимая, что друг всегда должен приходить на помощь в беде. Надеюсь, что мы сохраним такие отношения», — указал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию местные выборы 15 ноября 2020 года в Боснии и Герцеговине были успешно проведены.

«Как Турция, мы уделяем огромное внимание спокойствию и стабильности Боснии и Герцеговины. Мы стремимся поддержать народ Боснии и Герцеговины в любой ситуации ради его процветания и развития. Сегодня мы также обсудили с председателем и уважаемыми членами президиума Боснии и Герцеговины все аспекты наших двусторонних отношений. Мы оценили возможности дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Наш объем двусторонней торговли увеличился более чем в 9 раз после вступления в силу Соглашения о свободной торговле, достигнув 650 миллионов долларов в 2020 году», — подчеркнул Эрдоган