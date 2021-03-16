Токио, , 23:59 — REGNUM Анимационный фильм Анно Хидеаки Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time хорошо выступил в японском кинопрокате в первую неделю показов. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

За обозначенный период картина собрала на домашнем кинорынке около $30 млн. Отмечается, что фильм показал примерно такой же результат, как и предыдущая лента серии «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь», которая вышла на экраны в ноябре 2013 года.

Напомним, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time — это четвёртая картина цикла, которую Анно Хидеаки выпустил в сентябре 2007 года. В основу картин лёг культовый аниме-сериал режиссёра, который выходил в эфир телеканала TV Tokyo в период с 4 октября по 27 марта 1995 года.

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