Токио, , 09:35 — REGNUM Япония и США 16 марта раскритиковали «давление и агрессию» Китая в Азии. Обсуждение произошло во время первой встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с японскими коллегами. Это первая встреча союзников с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, сообщает Associated Press.

Помимо замечаний в отношении Пекина, встреча в Токио и запланированная остановка в Сеуле являются попыткой администрации Байдена восстановить отношения с взволнованными союзниками в Азии, которые за последние четыре года неоднократно вступали в конфликт с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее в МИД Южной Кореи сообщали о ведении консультаций с американской стороной по поводу организации контактов на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в Сеуле состоится встреча министров иностранных дел и обороны США и Южной Кореи в формате 2+2. По мнению экспертов, в ходе возможного визита представители военных кругов двух стран объявят о заключении двустороннего соглашения о разделении расходов.