Лос-Анджелес, США, , 23:51 — REGNUM Комедийная группа «Одинокий остров», принимающая участие в телешоу Saturday Night Live, объявила о начале съёмок игрового фильма Disney «Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip and Dale: Rescue Rangers). Публикация была размещена 16 марта на странице команды в Instagram.

Администрация аккаунта показала подписчикам фото с хлопушкой-нумератором, на которой изображён логотип Спасателей. Снимает картину режиссёр Акива Шаффер, который является одним из членов «Одинокого острова», вместе с Энди Самбергом и Йормом Такконе.

https://www.instagram.com/p/CMfZF4Ghdmt/

Напомним, Энди Самберг озвучит в будущей картине Дэйла, Чипу свой голос подарит стендап-комик Джон Малейни, ранее выступивший в качестве актёра озвучки анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные». Ожидается, что премьера картины «Чип и Дейл спешат на помощь» состоится на потоковом сервисе Disney Plus в декабре 2022 года.

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